Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июня 2020 года: впервые меньше 500 зараженных, но 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июня 2020 года

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В Телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику о количестве случаев COVID-19 в Беларуси. Всего в стране 23 июня зарегистрировано 59 487 случая COVID-19 (+464 за сутки). После курса лечения, который проводился пациентам в больницах, выздоровели 38 688 пациента. За все время в стране умерли 357 человек (+6 за сутки). В Минздраве пояснили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в Беларуси провели 886 248 тестов на коронавирус.

Всего в мире на 23 июня зарегистрировано 9 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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