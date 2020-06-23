2020-06-23T14:23:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Здание суда в Гомеле за 5 млн рублей построят на деньги должников

Сейчас суд находится в жилом доме, что доставляет массу неудобств
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: newsgomel.byФото: newsgomel.by
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Суд Новобелицкого района в Гомеле вот уже 20 лет располагается на первом этаже жилого дома по улице Степана Разина, 8. Разумеется, такое соседство может доставлять немало неудобств: днем во дворе играют дети, а чтобы доставить в зал суда опасных преступников, сотрудникам конвойного подразделения периодически приходится ограничивать движение на придомовой территории. К тому же, помещение не соответствует не только общепринятым нормам, но и техническим. Еще одна из веских причин - теснота. С учетом нынешней загрузки суду требуется помещение в 3 раза больше. Например, в нынешнем здании суда всего два зала для заседаний, а их в день в среднем от 10.

Фото: newsgomel.by

Фото: newsgomel.by

Новое здание с учетом современных технических требований, предъявляемых к зданиям судов, возведут в районе деловой застройки по улице Белого. Сдать объект планируется не позднее 2021 года.

Председатель суда Новобелицкого района Гомеля Андрей Поправкин отмечает, что проект финансирует судебная система за счет средств, которые собираются отделами принудительных исполнений по всей республике. Они аккумулируются Верховным судом. Новое здание суда построят на деньги недобросовестным плательщиков, просрочивших выплаты по долгам. Планируемая стоимость объекта - 6 311 962 рубля, - сообщают «Гомельские ведомости».

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