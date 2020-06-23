Курсы валют в Беларуси на 23 июня: евро и российский рубль подорожали
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 23 июня.
Доллар подешевел на 0,0056 и теперь стоит 2,3692 белорусского рубля.
Евро вырос на 0,0139 и теперь стоит 2,6754 белорусского рубля.
Российский рубль подорожал на 0,0253 и теперь стоит 3,4454 белорусского рубля.
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