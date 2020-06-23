Под Воложином осужденный за угрозу жене убийством все-таки убил ее

Мужчина убил жену менее чем через месяц после того, как его осудили за угрозу убийством Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В начале месяца «Комсомолка» писала, что в деревне Городьки Воложинского района мужчина облил жену бензином и со спичками в руках угрожал, что сожжет ее вместе с домом. Но перед этим он заставил женщину написать предсмертную записку - якобы в своей смерти она никого не винит. Поводом для агрессии стала банальная ревность: мужчине показалось, что супруга в своей комнате разговаривает с кем-то по телефону. Замок в двери он выломал ломом.

Мужчина был пьян, и его жена не сомневалась, что тот действительно способен на поджог. Поэтому она улучила момент, набрала 102 и спрятала телефон под подушку. Подробнее о этом можно почитать здесь.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. За угрозу убийством его приговорили к 240 часам общественных работ - это распространенное наказание за семейное насилие.

После этого супруги разъехались, и женщина перебралась в Сморгонь. К сожалению, избежать трагедии не удалось. По предварительной версии, она приехала к мужу в субботу, 20 июня. Вместе переночевали. А утром между ними разгорелся скандал. Предположительно, вновь на почве ревности. В пылу ссоры женщина получила не менее двух ударов ножом в грудь, позже ее тело обнаружили в сарае.

58-летнего подозреваемого задержали, он находится в камере изолятора временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство». Об этом сообщает mlyn.by.

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