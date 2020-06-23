2020-06-23T14:49:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Лидер J:Морс Владимир Пугач высказался о ситуации в Беларуси: «Я взрослый человек. И сейчас заявляю - мне страшно»

Известный белорусский музыкант впервые сделал пост в Фейсбуке за последние два года - Владимир Пугач обеспокоен происходящим в стране
Эвика ОТТО
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Лидер J:Морс Владимир Пугач высказался о ситуации в Беларуси. Фото: Андрей ДАВЫДЧИКЛидер J:Морс Владимир Пугач высказался о ситуации в Беларуси. Фото: Андрей ДАВЫДЧИК
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- Моя дочь - ровесница нашей Конституции, не мутанта 1996 года, а Конституции, принятой в 1994 году. В последнее время мы с ней часто и подолгу обсуждаем события в стране. На днях она спросила, почему я об этом не пишу публично… Обычно я не высказываюсь о политике. Но этот год особенный. Для планеты, для Беларуси и для меня лично.., - написал лидер группы «J:Морс» на своей странице в Фейсбуке.

Дальше музыкант говорит, что никогда не понимал призывов «просто «топить против».

- Потому что размыта цель, которая объединяет. Потому что становится неясно, в чем конкретно наше «ЗА», когда оседает пыль и проходит «зыбкое единодушие войны». Но в этом году, впервые за долгое время, в публичном поле появились люди, мыслящие конструктивно, четкими категориями. Совершенно новые люди со свежими идеями, максимально конкретной и актуальной повесткой. Люди, которые во многом думают, как я. И я им поверил. У меня появилось это самое «ЗА», которого не хватало долгое время… Я ощущаю испанский стыд за то, как в моей стране государство бесцеремонно и наспех устраняет политических конкурентов. За то, что у нас в аптеках набор одноразовых перчаток 60 р. стоит. Почему бы КГК этим не заняться? - продолжает Владимир Пугач. - Я чувствую себя оскорбленным, когда меня называют «народцем» и унижают наших женщин. Я чувствую ярость за лютый беспредел, за то, как моих соотечественников налево и направо хватают на улицах, избивают за мирное выражение гражданской позиции. Судя по бесчисленным репортажам, делают это с удовольствием. Вот что у них в головах? Братцы, рано или поздно все закончится. Как вы соседям в глаза смотреть будете, конечно, если вам вообще предоставят такую возможность?

Известный музыкант также высказал опасение за близких ему людей.

- Моя дочь живет в центре города. Я знаю ее характер и позицию. Она спокойно может оказаться среди ребят, которых нагло и незаконно люди в гражданском затаскивают в машины. Есть те, кто просто проходили мимо, шли домой, выходили из кафе, проезжали на велосипеде... Я взрослый человек и многое видел. И сейчас я заявляю, что мне страшно. Это как страх перед стихией. Или, скорее, похоже на мое детское воспоминание, когда у меня на глазах из кукурузного поля вылетают дикие кабаны, спасаясь от комбайнов. Летят в ужасе, сметая все на своем пути. А еще я чувствую гордость за дочь и ее поколение. За то, какие они сильные, целеустремленные и, несмотря ни на что, свободные. Они точно знают, чего они хотят. И они возьмут свое. А делать-то что? - спрашивает музыкант.

И тут же отвечает на свой вопрос:

- Жить по совести и по закону. Например, использовать свое законное право на референдум… И я буду рядом с дочерью и с теми, кто активно проявляет свою гражданскую позицию. Всем любви, - закончил свой пост Владимир Пугач.

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