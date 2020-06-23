Электричка городских линий в Минском районе сбила 32-летнюю женщину
В официальном аккаунте МВД в Twitter сообщили, что электричка в Минском районе сбила 32-летнюю женщину.
«Происшествие произошло в понедельник, 22 июня. Женщина вышла на пути перед приближающимся поездом на перегоне Ратомка - Крыжовка. Машинист экстренно затормозил», - пояснили в МВД.
Женщина была доставлена в больницу. От полученных травм она скончалась.
Задержка в движении поезда составила 22 минуты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фотофакт. В Докшицком районе столкнулись два автомобиля. Один из водителей погиб
Водитель второго автомобиля не пострадал (подробности).
Спасти не удалось: 45-летний мужчина утонул в водохранилище «Дрозды»
Спасатели вместе с врачами скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но не удалось (подробности).
Фотофакт: по дороге из Солигорска в Микашевичи джип сбил лося
Животное погибло, у автомобиля разбито лобовое стекло (подробности).