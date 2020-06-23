2020-06-23T15:11:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Электричка городских линий в Минском районе сбила 32-летнюю женщину

Женщину доставили в больницу. От полученных травм она скончалась
ИННА КОРСАК
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В Минском районе электричка сбила 32-летнюю женщинуВ Минском районе электричка сбила 32-летнюю женщинуФото: Оксана БРОВАЧ
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В официальном аккаунте МВД в Twitter сообщили, что электричка в Минском районе сбила 32-летнюю женщину.

«Происшествие произошло в понедельник, 22 июня. Женщина вышла на пути перед приближающимся поездом на перегоне Ратомка - Крыжовка. Машинист экстренно затормозил», - пояснили в МВД.

Женщина была доставлена в больницу. От полученных травм она скончалась.

Задержка в движении поезда составила 22 минуты.

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