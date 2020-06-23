Адвоката Виктора Бабарико в очередной раз не пустили к подзащитному

Виктор Бабарико участвует в президентской гонке. С 18 июня он задержан. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Он опять подал жалобу в Генпрокуратуру

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Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня. Только два раза - 19 и 20 июня - его защитники смогли увидеть экс-банкира, который участвует в президентской гонке.

Известно лишь то, что Виктору Бабарико предъявлено обвинение. Но уголовную статью не называют. Адвокатам запретили это делать.

- Общения с подзащитным у его адвокатов не было с субботы, 20 июня, когда в моем присутствии производились процессуальные действия в КГБ, - рассказал Дмитрий Лаевский, один из защитников Виктора Бабарико.

В воскресенье, 21 июня, встречи были невозможны.

Защитники пытались встретиться с подзащитным и 22 июня, и 23-го. Оба раза не позволили.

- У адвокатов нет никакой информации о своем подзащитном. Нас не пускают, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, - рассказал Дмитрий Лаевский.

Защитники экс-банкира до сих пор не получили ответа ни на одну из уже направленных жалоб.

22 и 23 июня они подали жалобы в Генпрокуратуру из-за того, что их не пускают увидеть подзащитного в КГБ.