Адвоката Виктора Бабарико в очередной раз не пустили к подзащитному
Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня. Только два раза - 19 и 20 июня - его защитники смогли увидеть экс-банкира, который участвует в президентской гонке.
Известно лишь то, что Виктору Бабарико предъявлено обвинение. Но уголовную статью не называют. Адвокатам запретили это делать.
- Общения с подзащитным у его адвокатов не было с субботы, 20 июня, когда в моем присутствии производились процессуальные действия в КГБ, - рассказал Дмитрий Лаевский, один из защитников Виктора Бабарико.
В воскресенье, 21 июня, встречи были невозможны.
Защитники пытались встретиться с подзащитным и 22 июня, и 23-го. Оба раза не позволили.
- У адвокатов нет никакой информации о своем подзащитном. Нас не пускают, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, - рассказал Дмитрий Лаевский.
Защитники экс-банкира до сих пор не получили ответа ни на одну из уже направленных жалоб.
22 и 23 июня они подали жалобы в Генпрокуратуру из-за того, что их не пускают увидеть подзащитного в КГБ.
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