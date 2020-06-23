2020-06-23T15:44:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В ВОЗ рассказали, как себя чувствуют люди с COVID-19 спустя несколько месяцев после болезни

У некоторых не проходят кашель, приступы слабости и одышка после незначительных физических нагрузок
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Рано полагать, что коронавирус ослаб и стал менее опаснымРано полагать, что коронавирус ослаб и стал менее опаснымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты ВОЗ Майкл Райан и Мария Ван Керкхове рассказали о самочувствии выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов. По словам специалистов, некоторые больные на протяжении многих недель и даже месяцев после заражения продолжают ощущать симптомы болезни. Даже после незначительных физических действий у них появляется кашель, приступы слабости и одышка. Причина, почему так происходит, пока неизвестна. По словам Марии Ван Керхове, иногда при тяжелом течении болезни речь может идти о повреждении легких. А в таких случаях реабилитация может занять долгое время. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Также специалисты уточняют, что на сегодня нет данных о том, что новый коронавирус мог бы значительно мутировать, из-за чего становился бы менее и более опасным или по-другому бы себя проявлял. А что касается недавнего заявления итальянских врачей о том, что COVID-19 ослаб или стал менее опасен - эксперты ВОЗ пока не подтверждают эту информацию. Поэтому данные выводы преждевременны.

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