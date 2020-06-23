2020-06-23T16:48:01+03:00
Общество
КП Беларусь

До +27 градусов тепла и штормпредупреждение из-за гроз: прогноз погоды на среду, 24 июня

Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Погодные условия в республике будет определять область повышенного атмосферного давленияПогодные условия в республике будет определять область повышенного атмосферного давленияФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В среду, 24 июня, погодные условия в республике будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут по юго-западу страны, а в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром вероятен слабый туман, - информирует Белгидромет.

- Брест: температура воздуха составит от +16 градусов ночью до +24 градусов днем. В области объявлен желтый уровень опасности из-за гроз.

- Витебск: ночью ожидается +13°С, а днем – до +24 градусов. Без осадков.

- В Гомеле будет от 16 градусов тепла ночью до +26°С днем. Без осадков.

- В Гродно в ночные часы ожидается от 17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +26°С. Переменная облачность, без дождей.

- В Могилеве столбик термометра ночью опустится до +14°С, днем поднимется до +24°С. Осадки не ожидаются.

- В Минске от +15°С ночью до +25 градусов тепла днем. Переменная облачность, без осадков.

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