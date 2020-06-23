2020-06-23T15:55:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинске загорелся деревянный нежилой дом. Двое мужчин погибли

Мужчины без разрешения проникли в нежилой дом. Причины возгорания выясняются
ИННА КОРСАК
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В Дзержинске загорелся нежилой дом. Двое мужчин погибли. Фото: Минское областное управление МЧСВ Дзержинске загорелся нежилой дом. Двое мужчин погибли. Фото: Минское областное управление МЧС
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В Минском областном управлении МЧС рассказали, что в Дзержинске 22 июня загорелся нежилой дом. Двое мужчин погибли.

«На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Внутри дома им удалось обнаружить двоих мужчин, которых сразу же вынесли на улицу. Как удалось установить сотрудникам, они проникли в дом без разрешения», - пояснили в Минском областном управлении МЧС.

Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчин.

В результате пожара в деревянном доме были закопчены стены и имущество, сильно пострадало помещение чердака.

Выясняются причины пожара.

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Пока идет проверка, но в МЧС считают, что пожары могли начаться и из-за бомжей, которые разводят костры внутри заброшенных зданий (подробности).

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Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении (подробности).

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