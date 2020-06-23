Саксофонист Павел Акарелян: «Сегодня мы в Беларуси все политзаключенные»

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- Ситуация такая, что на сегодняшний день мы в Беларуси все являемся политзаключенными: от кандидатов в президенты (имеется в виду претендентов в кандидаты - Авт.) до простых граждан, которые пишут это видео, которые смотрят это видео. Но опять же, сегодня, как никогда, мы близки к тому, чтобы забрать свою свободу обратно. Главное - понимать, что мы единый народ. И ничего не бояться. Жыве Беларусь! - заявил Павел Аракелян на видео.

Музыкант также призвал коллег присоединяться к нему и запустил флешмоб #артистызасвободу. Напомним, что белорусские знаменитости начали высказываться в соцсетях после того, как по всей стране прошли акции солидарности, которые начались после задержания претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. На обоих сейчас заведены уголовные дела, однако по какой статье, не сообщается.

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