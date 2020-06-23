«Сажать людей на сутки за то, что они машут бело-красно-белым флагом или выкрикивают «Жыве Беларусь!» - это абсурд и дикость»: Цепкало - о государственной символике

Кандидат на пост президента рассказал, стоит ли сохранять два государственных языка

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Претендент на высший государственный пост страны Валерий Цепкало в интервью «РИА Новости» рассказал, как он относится к современным государственным символам и нужно ли сохранять в Беларуси два государственных языка.

По его словам, Беларусь - единственная республика на постсоветском пространстве, которой удалось сохранить советскую символику, «слегка ее подшаманив». За 20 лет выросло новое поколение, и у этой молодежи, очевидно, эти белорусско-советские символы не вызывают особых эмоций:

- Они же ездят в Европу, видят там другие геральдические истории. Но здесь я готов быть только в кильватере общественного мнения. Нужна широкая дискуссия и потом референдум.

Валерий Цепкало подчеркнул: однозначно не должно быть никаких запретов на использование любой символики:

- Сажать людей на сутки за то, что они машут бело-красно-белым флагом или выкрикивают «антигосударственный» лозунг «Жыве Беларусь!» - это абсурд и дикость. Но пока действуют нынешние государственные символы, их надо уважать, - приводит слова Цепкало «РИА Новости».

По поводу сохранения в республике двух государственных языков экс-глава ПВТ ответил, что они должны быть. Но также следует принять меры по возрождению обучения и расширению белорусского языка. Но действовать нужно без принуждения.

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