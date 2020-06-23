И все-таки третью ветку минского метро не откроют ко Дню Независимости

"Зеленую ветку" в минском метро не запустят к 3 июля. Фото: metrostroy.by

Пробные поезда по новым станциям пустят 7 или 8 июля

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Ко Дню Независимости в минском метро все-таки не откроют третью ветку. Об этом сообщили 23 июня, во вторник, tut.by в УП «Минскметрострой».

«Пробный поезд проедет по новым станциям 7 или 8 июля. А пока подходят к концу строительно-монтажные работы», - рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе УП «Минскметрострой» Олег Бойчук.

Когда же откроется зеленая ветка метро для пассажиров, пока не сообщают.

Напомним, что ранее сообщалось, что третья ветка в минском метро будет запущена к третьему июля.

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Зеленолужскую ветку планировали открыть ко Дню Независимости, однако на наладку нового оборудования может понадобиться больше времени, чем планировалось (подробности).