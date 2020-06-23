Мошенник из Постав под видом царских монет и раритетного самовара высылал по почте камни и макулатуру
Уловка мошенников, когда вместо товара почтой высылается подмена: песок, камни, пустая коробка, - стара как мир, но, увы, действует безотказно. В пресс-службе УВД Витебского облисполкома рассказали об очередном мошеннике, который высылал интернет-покупателям вместо раритетных товаров невесть что.
В совершении преступлений подозревается 27-летний горожанин из Постав. Он решил зайти не через «айфоны» или брендовые вещи, а через антиквариат. На соответствующем сайте в сети разместил объявления о продаже редких предметов: монет, наград и других «артефактов», которых, по сути, даже в руках никогда не держал.
Мошенник размещал свои фальшивые объявления на специализированном сайте. Фото: стоп-кадр | видео УВД Витебского облисполкома.
- Фотографии, которыми мошенник иллюстрировал свои объявления о продаже, он просто скачивал в интернете. Когда на объявления отвечали потенциальные покупатели, долго не торговался, но просил деньги вперед. Затем по почте он отправлял «посылку», куда щедро клал макулатуру и камни, - рассказали правоохранители.
Такой неприятный сюрприз доставили жителю Минщины - он вместо старинных монет получил копеечную макулатуру. А житель Лиды от поставского жулика получил не старинный самовар за 300 белорусских рублей, а парочку булыжников.
- Жертвы фигуранта обратились в милицию. «Продавец воздуха» был вычислен и задержан. Есть основание считать, что жертв мошенника намного больше, - добавили в пресс-службе.
Если вы также пострадали от действий злоумышленника, позвоните «102».
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