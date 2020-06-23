2020-06-23T17:50:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мошенник из Постав под видом царских монет и раритетного самовара высылал по почте камни и макулатуру

Его вычислили правоохранители, а теперь ищут и других жертв «продавца воздуха»
Надежда БУТОВИЧ
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Фотографии антикварианта для объявлений на сайте злоумышленник просто находил в интернете. Фото: pixabay.com.Фотографии антикварианта для объявлений на сайте злоумышленник просто находил в интернете. Фото: pixabay.com.
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Уловка мошенников, когда вместо товара почтой высылается подмена: песок, камни, пустая коробка, - стара как мир, но, увы, действует безотказно. В пресс-службе УВД Витебского облисполкома рассказали об очередном мошеннике, который высылал интернет-покупателям вместо раритетных товаров невесть что.

В совершении преступлений подозревается 27-летний горожанин из Постав. Он решил зайти не через «айфоны» или брендовые вещи, а через антиквариат. На соответствующем сайте в сети разместил объявления о продаже редких предметов: монет, наград и других «артефактов», которых, по сути, даже в руках никогда не держал.

Мошенник размещал свои фальшивые объявления на специализированном сайте. Фото: стоп-кадр | видео УВД Витебского облисполкома.

Мошенник размещал свои фальшивые объявления на специализированном сайте. Фото: стоп-кадр | видео УВД Витебского облисполкома.

- Фотографии, которыми мошенник иллюстрировал свои объявления о продаже, он просто скачивал в интернете. Когда на объявления отвечали потенциальные покупатели, долго не торговался, но просил деньги вперед. Затем по почте он отправлял «посылку», куда щедро клал макулатуру и камни, - рассказали правоохранители.

Такой неприятный сюрприз доставили жителю Минщины - он вместо старинных монет получил копеечную макулатуру. А житель Лиды от поставского жулика получил не старинный самовар за 300 белорусских рублей, а парочку булыжников.

- Жертвы фигуранта обратились в милицию. «Продавец воздуха» был вычислен и задержан. Есть основание считать, что жертв мошенника намного больше, - добавили в пресс-службе.

Если вы также пострадали от действий злоумышленника, позвоните «102».

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