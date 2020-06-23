2020-06-23T18:11:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. В МВД нашли парней, которые напали на бойцов ОМОНа при задержаниях на пикете в Молодечно

Пресс-служба силового ведомства сообщила, что в отношении двух нарушителей возбуждены уголовные дела
Надежда БУТОВИЧ
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В Молодечно несколько человек оказали сопротивление ОМОНу - возбуждено уголовное дело. Фотоиллюстрация: стоп-кадр видео.В Молодечно несколько человек оказали сопротивление ОМОНу - возбуждено уголовное дело. Фотоиллюстрация: стоп-кадр видео.
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в Ганцевичах и Молодечно уличные акции солидарности 19 июня были жесткими. Так в Ганцевичах среди задержанных были журналисты местного издания, одного из них уже приговорили к штрафу в 30 базовых величин. О задержаниях в Молодечно сообщалось, что там произошла «потасовка» с правоохранителями.

Подробности во вторник, 23 июня, проинформировала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Так сообщается, что оперативникам удалось установить личности двух человек, оказавшим сопротивление ОМОНу «во время несанкционированных массовых мероприятий». Ими оказались двое мужчин, 24- и 31-летний жители Молодечно.

- Фигуранты признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному следователями по факту сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, сопряженного с насилием, - прокомментировали в МВД.

Уточняется, что младший фигурант - 24-летний молодечненец, ранее никогда не привлекался к какой-либо ответственности. А вот старший из подозреваемых ранее получал несколько админвзысканий: за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, распитие алкоголя и появление нетрезвым в общественном месте, мелкое хулиганство и «пьяную езду».

- Подозреваемые вечером в пятницу, 19 июня, в центре Молодечно напали на сотрудников ОМОНа. Это произошло в тот момент, когда бойцы, охраняя общественный порядок, задерживали 25-летнего жителя райцентра за административные правонарушения - он устроил провокацию во время несанкционированного массового мероприятия, не подчинился законному требованию милиционера, - добавили в пресс-службе.

Подозреваемых обвиняют в том, что молодые люди, схватив за шею омоновцев, повалили их на землю, а один еще попытался нанести бойцу удар ногой.

- На данный момент, устанавливаются и другие участники правонарушения, выясняются все обстоятельства, - констатировали в правоохранители.

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