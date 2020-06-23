«Конец коронавирусных каникул!»: впервые за долгое время Лукашенко сел на борт самолета, чтобы полететь в Москву
О том, что вечером во вторник, 23 июня, действующий президент Беларуси покинул страну, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
- 124 дня «Пул Первого» вместе с первым не были на первом борту, - подсчитали в пресс-службе президента.
Такой длительный перерыв в «Пуле» назвали «коронавирусными каникулами». Ведь причиной отсутствия международных визитов и зарубежных поездок и перелетов стала пандемия COVID-19.
В "Пуле Первого", глядя в иллюминатор президентского самолета, констатировали "конец коронавирусных каникул". Фото: Telegram "Пул Первого".
Уточняется, что, как и анонсировалось раньше, Александр Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде на Красной площади, который состоится 24 июня.
Напомним, на трибунах парада рядом с белорусским лидером будут находиться и его сыновья. А кроме российских военных строевым шагом пройдет и белорусский парадный расчет, а еще - военнослужащие из 13 стран.
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