2020-06-23T20:06:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Отец девочки достал ее тело из воды, но откачать не смог»: 14-летняя девочка спасла из реки младшего мальчика, но сама утонула

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в Витебском районе
Надежда БУТОВИЧ
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В небольшой деревенской речке утонула школьница. Фото: СК.В небольшой деревенской речке утонула школьница. Фото: СК.
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На Витебщине следователи работают на месте трагического происшествия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Несчастный случай произошел на реке Суходровка, что в Витебском районе, во вторник, 23 июня. Днем на речку отправилась компания детей и подростков Прошло немного времени и с речки прибежали в деревню дети, они бросились в один из дворов с криками, что тонет 14-летняя девочка.

- Отец девочки побежал к реке, ныряя, достал тело дочки из воды. На берегу школьницу пробовали реанимировать, но безуспешно. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка, - рассказали в пресс-службе.

Позже выяснилось, что купаясь, девочка увидела, как в реке стал тонуть 8-летний мальчик. Она, борясь с течением, вытолкнула мальчишку к берегу, а сама пошла на дно.

На месте происшествия работает следственная группа, опрашиваются очевидцы.

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