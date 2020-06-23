Петицию в Генпрокуратуру по пресечению действий милиции за сутки в Беларуси подписали более 3800 человек

Авторы петиции считают, что правоохранители должны быть только в форме и не задерживать участников мирных акций без реальных и веских оснований. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Во вторник, 23 июня, на сайте petitions.by появилась петиция, которую ее авторы намерены направить в Генеральную прокуратуру Беларуси уже через неделю. Известно, что автором обращения стал Олег Гулак, правозащитник и председатель Белорусского Хельсинкского комитета

Так в тесте петиции говорится о необходимости реагирования со стороны прокуратуры на «незаконные действия милиции». Например, по мнению автора, Генпрокуратура должна обязать сотрудников внутренних органов, охраняющих порядок в городе, быть в форменной (Прим.: а не штатской) одежде, демонстрирующей их принадлежность к представителями власти. И также не использовать для перевозки задержанных транспорт без опознавательных милицейских знаков. Еще одна просьба: исключить задерживание людей с применением силы «лишь за участие в мирных собраниях, без реальных и веских оснований».

- В годовщину победы во Второй мировой войне мы хотим напомнить, что каждый из нас с рождения обладает достоинством и правами. Наши дедушки и бабушки воевали не просто за территорию, а за хорошую жизнь, сохранение достоинства и прав людей здесь, - говорят авторы петиции.

Они подчеркнули, что делегация БССР была в составе рабочей группы по разработке Всеобщей декларации прав человека 1948 года. И напомнили в том числе следующие тезисы Декларации:

Статья1: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства».

Статья 9: «Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию».

Статья 20: «Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций».

На момент написания статьи петицию подписали 3879 человек.

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