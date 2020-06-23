В Пуховичском районе пропала 13-летняя девочка, ее объявили в розыск
Правоохранители Минщины объявили в розыск 13-летнюю Виолетту Ладутько. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-канале «Разыскивает милиция».
Сообщается, что школьница пропала в понедельник, 22 июня. Во второй половине дня, примерно в 16.30 часов, она вышла из дома в поселке Руденск, что в Пуховичском районе, и ушла в неизвестном направлении. Родные обратились в милицию, когда девушка не пришла обратно.
- До настоящего времени неизвестно место нахождения Виолетты. Однако раньше она уже поступала так - несколько раз пропадала без вести, - пояснили в пресс-службе.
Школьница пропала 22 июня. Фото: МВД.
Виолетта Ладутько выглядит старше своего возраста, ей можно дать 15 - 16 лет. Телосложение школьницы среднее, высокий рост - около 160-175 см, длинные прямые светло-русые волосы. Из дома школьница ушла в темно-синих джинсах, черных кроссовках с белый логотипом «Air». Среди особых примет: две родинки на пояснице.
Если вы знаете что-либо о пропавшей, сообщите в милицию.
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