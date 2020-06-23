2020-06-23T21:11:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Путин добавил 2% налогов для олигархов: они будут удерживаться с доходов более 5 миллионов рублей России

Закон 15-процентного «налога для богатых» вступит в силу со следующего года
Надежда БУТОВИЧ
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Дополнительные налоги намерены использовать только на лечение больных детей, закупку медоборудования и дорогостоящие операции. Фото: pixabay.com.Дополнительные налоги намерены использовать только на лечение больных детей, закупку медоборудования и дорогостоящие операции. Фото: pixabay.com.
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Накануне парада Победы Владимир Путин выпустил обращение к гражданам России, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем заявлении российский президент затронул многие темы: коронавирус, работу всех органов госслужб в условиях карантина и изоляции, финансовую поддержку и борьбу с последствиями пандемии, даже пожелал удачи на ЕГЭ выпускникам.

Кроме того, Владимир Путин заявил о повышении налогов для определенного сегмента граждан. Так глава России пояснил, что современные технологии позволяют внедрить дифференцированную налоговую нагрузку, направлять финансы на решение конкретных задач. В связи с чем предложил президент и увеличить налог с доходов, превышающих 5-миллионный лимит.

- С 1 января будущего года (2021 года - Ред.) изменить ставку налога на доходы физлиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год, - предложил Путин.

Благодаря такой мере в российский бюджет ожидаются поступления около 60 миллиардов рублей РФ. Направлять средства, по словам президента, будут только лишь целевым образом на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации в медучреждения, а также на проведение высокотехнологичных операций.

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