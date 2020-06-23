Видеофакт. На распродажу к магазину symbal.by приехал автозак. Сообщается о 12 задержанных

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Ранее «Комсомолка» писала о том, что в один из магазинов с национальной символикой symbal.by наведалась санстанция. После проверки специалисты призвали закрыть производство, объясняя это «причинением вреда жизни и здоровью населения».

Подробности развития событий владельцы магазина сообщили на своем сайте. Часть товаров была изъята на проверку, администрация приняла решение закрыть один из своих стационарных магазинов. Постоянных покупателей, которых магазин symbal.by называет «сябрамi», они пригласили на распродажу в связи с закрытием магазина с 29 июня.

Владельцы заявили о закрытии магазина в связи с проверками - люди выстроились в очередь. Фото: читатель "КП"

- Чаму мы прынялі такое рашэнне? Бо супраць нас не спыняюцца праверкі, а толькі павялічваюцца. На мінулым тыдні на вытворчасць прыйшла санстанцыя, якая выпісала пастанову аб спыненні вытворчасці і міліцыя, якая забрала на праверку 9 бел-чырвона-белых сцягоў. Таксама працягваецца праверка падатковай і ОБЭП, - пояснили владельцы.

Еще сообщалось о письме из Мингорисполкома с требованием снять вывеску с фасада здания в течение 3 дней. А еще представитель МЧС пришел с разбирательством по анонимке от жильцов дама, которым вроде бы мешают неприятные запахи их магазина.

Внезапно к магазину подъехал автозак и начались задержания. Фото: читатель "КП"

Вечером во вторник, 23 июня, к закрывающейся «краме» собралась очередь, продавцы вели стрим в сети, показывая очередь и привлекая новых покупателей. В этот момент, как сообщили «Комсомолке» очевидцы, к магазину приехал автозак.

На видеокадрах, которые прислали в редакцию прохожие видно, как правоохранители задерживают стоявших у магазина людей. На видео в автозак завели двоих людей. По информации ресурса spring96.org рядом с магазином symbal.by задержали около 12 человек.

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