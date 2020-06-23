За белорусских журналистов заступились «Репортеры без границ», они призвали ЕС повлиять на власти

И поставить дальнейшие переговоры с Беларусью в зависимость от прекращения преследования журналистов

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От международной организации «Репортеров без границ» поступило заявление в адрес Еврокомиссии, проинформировал БелаПАН. Так «Репортеры» призвал Евросоюз поставить дальнейшие переговоры с белорусскими властями в зависимость от прекращения преследований журналистов. Такие обращения получили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Вархей.

В организации подчеркнули, что с начала президентской гонки в Беларуси уже задержали свыше десятка журналистов. Здесь они привели в пример ганцевичского журналиста Александра Позняка, которого ударили во время задержания и увели в наручниках, а также его коллегу Сергея Багрова. Напомним, одного из журналистов наказали 30 базовыми, другого осудили на 15 суток ареста.

Также глава бюро «Репортеров без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила о попытках «закрыть рот прессе», подчеркнув, что власти пытаются уничтожить политический и журналистский плюрализм.

Напомним, во время акций солидарности на пикетах в последний день сбора подписей за предполагаемых кандидатов в президенты среди 270 задержанных человек были журналисты агентства Reuters, «Еврорадио», порталов tut.by и onliner.by, фотограф «Комсомолки» и другие представители массмедиа.

По данным организации «Репортеры без границ» в рейтинге свободы СМИ у Беларуси 153-е место из 180 государств.

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