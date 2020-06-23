По заболеваемости COVID-19 на миллион населения 9-миллионная Беларусь догоняет США и обогнала Испанию, Италию и всех своих соседок

По заболеваемости на миллион населения Беларусь находится в первой 20-ке стран мира. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но по официальной статистике Минздрава новых случаев заболеваемости коронавирусом впервые за долгое время меньше 500 за сутки

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«Комсомолка» сообщала о рекордном минимуме по заболеваемости коронавирусом в Беларуси, замеченном 23 июня. Впервые за долгое время число новых пациентов не превысило 500 человек. При этом общая цифра инфицированных за пандемию приблизилась к очередной психологической отметке и составила 59 тысяч 487 человек.

Но что означают белорусские «цифры» в общей статистике ВОЗ? Уточним, что по данным ресурса worldometers.info на 23 июня в мире более чем 9,2 миллиона человек заболели коронавирусной инфекцией и более 476 тысяч пациентов скончались от COVID-19.

В конце мая мы сообщали о том, что Беларусь по заболеваемости коронавирусом на миллион населения обогнала Италию. Спустя месяц мы опередили еще одну европейскую страну, сильно пострадавшую от пандемии. Заболеваемость в 9-миллионной Беларуси на миллион граждан составляет 6295 человек. Это уже больше чем в Испании (6285 на миллион) с почти 47 миллионами населения, 212-миллионной Бразилии (5285) и даже близкой по числу населения 10-миллионной Швеции (6025 заболевших на миллион граждан).

Впереди Беларуси в данной статистике такие страны, как Оман, Люксембург, Армения и Сингапур. Примерно на тысячу заболевших нас опережает Америка. В Соединенных Штатах с населением более 330 миллионов граждан заболеваемость на миллион составляет 7271 пациента.

Что касается стран-соседок, то по заболеваемости на миллион граждан мы их давно обогнали. В России показатель инфицированных на миллион граждан составляет 4109 пациентов, в Украине - 871, в Польше - 859, в Литве и Латвии по 662 и 589 хаболевших соответственно.

Напомним, в пятницу, 20 июня, глава ВОЗ выступил с заявлением о том, что «пандемия ускорилась».

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