Телеведущий Дмитрий Кохно о задержаниях людей в Минске: «Жена плачет, а меня разрывает!»

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23 июня на распродажу в магазин symbal.by приехал автозак. Людей из очереди задерживали правоохранители. Об этом задержании в своем Инстаграме рассказал известный телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно.

- Надя (жена Дмитрия – прим. Авт) плачет, а меня разрывает! Я увидел, как очередь в магазин symbal.by хватают бойцы ОМОНа и запихивают в автозак. Я живу в двух кварталах от этого места. На этом видео от вас, милиция, убегает седая старушка. Вы что?! Вы должны защищать людей, обеспечивать их безопасность. В этой очереди нет преступников. Что вы делаете? Мне противно и отвратительно видеть то, что происходит. Если бы мы гуляли там с сыном, нас бы тоже схватили эти люди? Нас бы тоже запихнули в автозак? За нами бежали бы эти страшные люди в черном? В своем Инстаграм я пишу о том, что нужно жить счастливо, что нужно радоваться каждому дню. Сейчас, приходя вечером домой, мы обсуждаем только одно: в стране происходят ужасные вещи. Если среди моих подписчиков есть кто-то из вас, прочтите внимательно: Я верю и буду до конца верить, что среди вас много достойных людей, которые хотят защищать мирное население Беларуси, и для которых закон все еще имеет силу, - написал Дмитрий от лица всей своей семьи.

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