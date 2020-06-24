Мужчины или женщины? У кого преимущество перед коронавирусом

Мужчины обладают более высоким количеством антител, поэтому их плазма с большим шансом возможна для использования в переливании и спасении жизней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) выяснила, что мужской организм способен вырабатывать больше антител к коронавирусу, чем женский

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Проведенное исследование показало следующий результат: 43% мужчин, зараженных коронавирусом, а после выздоровевших, в своей плазме крови имеют нужное количество антител для переливания ее зараженным, у которых тяжелая форма болезни. Женщины могут похвастать лишь 29% таких показателей, пишет independent.

- Изучаются огромное количество образцов донорской крови. Мужчины обладают более высоким количеством антител, поэтому их плазма с большим шансом возможна для использования в переливании и спасении жизней, - говорит в своем комментарии представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании Дэвид Робертс.

Далее ученый объясняет, что иммунной системой вырабатываются белые кровяные тельца при борьбе с вирусом. Если болезнь приобретает тяжелую форму - необходима выработка большего количества антител для нейтрализации или убивания инфекции. Большое количество исследований говорит, что мужчины переносят болезнь сложнее, чем женщины, следовательно их донорство плазмы оценивается выше.

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Но по официальной статистике Минздрава новых случаев заболеваемости коронавирусом впервые за долгое время меньше 500 за сутки (подробности).

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Предоставляемые цифры показывали, что 28 мая количество выздоровевших в городе первый раз превысило число зараженных. Однако в этот момент вновь возросло количество заболевших, которые были в стационаре или лечились амбулаторно (подробности).