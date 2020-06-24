В Мядельском районе больше суток велись поиски потерявшегося пенсионера. Позже его нашли спасатели

За время спасательной операции поисково-спасательная группа прошла 50 км лесного массива и полевых дорог как в пешком, так и на квадроциклах. Фото: 112.by

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22 июня утром на пульт МЧС пришло сообщение о необходимости их помощи. Около деревни Корки Мядельского района потерялся человек. Бойцы МЧС немедленно прибыли на место поиска. Было выяснено, что 21 июня в полдень житель деревни Корки ушел из дома в лес. Больше о нем ничего не было известно, сообщают в МЧС.

Для поиска было задействовано около 40 человек - сотрудники МЧС (Республиканский отряд специального назначения, областной отряд и районное подразделение), РОВД, местные жители, - а также квадрокоптер.

На следующий день ближе к полудню сводная группа, в которую входили работники поисково-спасательной группы РОСН МЧС и Мядельского районного подразделения МЧС, нашли обезвоженного пенсионера в поле недалеко от деревни Хоневичи. На квадроцикле он был доставлен в штаб поисково-спасательных работ. Там он был передан медработникам.

Навел на след мужчины один из местных жителей. Он сказал, что недавно утром видел пенсионера на дороге около деревни Хоневичи. Это позволило значительно уменьшить площадь поиска. Работники МЧС по четыре человека вместе с кинологическими службами начали прочесывать участок в поисках пенсионера. Два квадроцикла в это время совершали объезд лесных дорог. Спустя небольшой отрезок времени обнаружились следы, ведущие в поле. Тут же и сам мужчина нашелся.

За время спасательной операции поисково-спасательная группа прошла 50 км лесного массива и полевых дорог как пешком, так и на квадроциклах.

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