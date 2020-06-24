Евродепутат: ЕС не исключает введения против Беларуси санкций

Изменить размер текста: A A

Об этом в интервью Deutche Welle заявил депутат Европарламента Михаэль Галер.

- До выборов осталось шесть недель, и наши призывы остаются неизменными: запугивания и преследования политических оппонентов и гражданского общества должны прекратиться; потенциальных кандидатов на президентский пост нужно допустить к участию в выборах - в том числе и тех, кому было произвольно отказано без какого-либо обоснования, - сказал Михаэль Галер.

Евросоюз требует освободить Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца. В противном случае ЕС намерен прибегнуть к санкциям.

- Начнем с индивидуальных санкций против ответственных за происходящее. Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета - сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения, - добавил Галер.

Также евродепутат упомянул, что недавние изменения в плане упрощения визового режима, которые должны вступить в силу с 1 июля, вряд ли будут отзываться - это ударит по обычным людям.