2020-06-24T10:11:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Наталья Кочанова о коронавирусе. «Вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить»

«Вирус приходит и уходит, а экономика должна быть», - добавила глава Администрации Президента
Сергей Диндиков
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Кочанова сказала, что коронавирус сейчас присутствует во всех регионах страныКочанова сказала, что коронавирус сейчас присутствует во всех регионах страныФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова активно колесит по регионам Беларуси. 23 июня в Лидском районе у нее состоялась встреча с членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты.

Присутствовало около 20 человек, в том числе представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Также был помощник президента по Гродненской области Иван Лавринович и глава Лидского райисполкома Сергей Ложечник, сообщает «Радыё Свабода».

Помимо различных вопросов со стороны присутствующих была затронута тема коронавируса.

Кочанова сказала, что коронавирус сейчас присутствует во всех регионах страны.

«Кому-то может показаться, что власти ничего не делают. Это абсолютно неверно, потому что была проделана хорошо структурированная аналитическая работа», - сказала глава Администрации Президента.

Также Наталья Кочанова отметила, что было совершенно неправильно принимать меры по закрытию предприятий. «Вирус приходит и уходит, а экономика должна быть. У нас было достаточно врачей, достаточно мест в больницах. И страны приняли решение и закрылись от нас. Они закрылись, поэтому они закрылись», - отметила Кочанова.

Она также признала, что был период, когда отдельные меры предосторожности отсутствовали и была острая нехватка масок в аптеках.

По ее словам, сейчас эпидемия СОVID-19 идет на спад в Минской и Витебской областях, но все еще растет в Брестской. Что касается Гродненской, Могилевской и Брестской областей, то у них началась эпидемия позже. Сейчас более 200 заболевших коронавирусом находятся в больнице в Лиде.

«Пришла к нам эта беда. Но вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить. Почему правильно было сделано, что не закрыли предприятия? Экономика. Я включаю Euronews каждое день в 6 часов утра и слушаю. Они говорят: «Да, нам нужно спасать жизни людей». Общежития, дома престарелых мы взяли под жесткий контроль. У нас там тоже были некоторые заболевания там. Мы их сразу локализовали. Поэтому мы поступили правильно, не развалив экономику. Не так давно я посетила такие крупные предприятия, как «БелАЗ», «Нафтан», «Пинскдрев», где работают 9 - 10 тысяч человек. Там сейчас до 100 больных людей», - добавила она.

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