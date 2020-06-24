Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI

Компания Parimatch сообщила клиентам о новой опции: теперь платежную систему QIWI можно использовать не только для пополнения игрового счета, но и для вывода выигранных средств

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Функционал доступен для всех резидентов Республики Беларусь, обладателей кошельков QIWI, идентифицированных на территории Беларуси, с которых осуществлялось пополнение игрового счета в Parimatch.

Данная возможность реализована благодаря партнерству с Банком «Решение» и ведущим провайдером онлайн-платежей iPay. Все операции осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Деньги со счета на кошелек можно перевести в течение нескольких минут.

Вариативность финансовых транзакций - один из критериев, по которому клиенты оценивают букмекера. Поэтому команда Parimatch постоянно работает над расширением функционала, чтобы предоставить пользователям лучший опыт.

- Мы постоянно исследуем рынок платежных решений на предмет удобства для наших клиентов, стремясь идти в ногу со временем и следовать желаниям пользователей для расширения функциональности сервиса, - отметил руководитель проектов по развитию платежных систем Parimatch Михаил Величкевич.

Выплата выигрышей происходит легко и быстро, если вы играете с Parimatch.

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