Беларусь ждет партию азербайджанской нефти

До конца июня она должна прибыть в порт Одессы

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Концерн «Белнефтехим» ожидает очередной поставки азербайджанской нефти от компании SOCAR. Ожидается, что до конца июня танкер прибудет в порт Одессы, а оттуда будет доставлена на предприятия концерна. Отправят ее из грузинского порта Супса.

Объем партии - 85 - 90 тысяч тонн нефти, пишет belta.by.

В марте-апреле SOCAR поставила в Беларуси 4 партии нефти - всего на 335 тысяч тонн. Она доставлялась таким же путем: на танкере до порта Одессы, а оттуда по нефтепроводу на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось, что SOCAR в 2020 году может отправить в Беларусь до 1 миллиона тонн нефти.

Напомним, азербайджанскую нефть Беларусь покупает в рамках программы диверсификации поставок нефтепродуктов. Кроме российской и азербайджанской, мы покупали еще и норвежскую нефть.

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