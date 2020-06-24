2020-06-24T11:12:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Гомеле железобетонной плитой придавило человека

Он жив. Работники МЧС зафиксировали его на жестких носилках, спустили вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи
Сергей Диндиков
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Сотрудники МЧС немедленно выехали на место происшествия. Там они, используя башенный кран работников ОАО «Строительно-монтажного треста №27» извлекли пострадавшего. Фото: 112.byСотрудники МЧС немедленно выехали на место происшествия. Там они, используя башенный кран работников ОАО «Строительно-монтажного треста №27» извлекли пострадавшего. Фото: 112.by
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23 июня ближе к полудню на пульт центра оперативного управления Гомельского городского отделения МЧС поступило сообщение. При его передаче использовалась прямая линия связи дежурного УВД. Сообщение было о том, что в одном из новостроящихся многоквартирных домов Гомеля, что по улице Ломоносова, произошел несчастный случай - железобетонная плита прижала человека, сообщает МЧС.

Сотрудники МЧС немедленно выехали на место происшествия. Там они, используя башенный кран работников ОАО «Строительно-монтажного треста №27», извлекли пострадавшего. Несчастье случилось на четвертом этаже. Подразделением МЧС мужчина был зафиксирован на жестких носилках. Пострадавший был спущен вниз и передан подоспевшим медицинским работникам. Его осмотрели и отвезли в больницу на госпитализацию.

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В Гомеле железобетонной плитой придавило человека.

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