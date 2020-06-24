В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование

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В Беларуси начинается централизованное тестирование. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут 25 июня. Сроки проведения ЦТ в этом году немного сместились из-за пандемии коронавируса. И проводиться тестирование будет в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Например, в одном помещении должно находиться не более 50 человек. Участников ЦТ рассадят на расстоянии не менее метра друг от друга. В кабинетах поставят антисептики. Маски на лице носить не обязательно, но желательно.

Основной этап тестирования закончится 16 июля. С 12 по 17 июля можно перерегистрироваться на резервные дни. Об этом сообщает Министерство образования.

Резервными днями назначены 19 и 21 июля - для тестирования по белорусскому и русскому языкам, 19 и 23 июля - для ЦТ по обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, всемирной истории, географии и иностранным языкам.

График проведения ЦТ в 2020 году:

Белорусский язык - 25 июня

Русский язык - 26 июня, 27 июня

Обществоведение - 29 июня

Математика - 1 июля, 2 июля

Биология - 4 июля

Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 6 июля

Химия - 8 июля

Физика - 10 июля

История Беларуси - 12 июля

География - 14 июля

Всемирная история - 16 июля.