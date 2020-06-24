В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование
В Беларуси начинается централизованное тестирование. Первый тест по белорусскому языку абитуриенты напишут 25 июня. Сроки проведения ЦТ в этом году немного сместились из-за пандемии коронавируса. И проводиться тестирование будет в соответствии с рекомендациями Минздрава.
Например, в одном помещении должно находиться не более 50 человек. Участников ЦТ рассадят на расстоянии не менее метра друг от друга. В кабинетах поставят антисептики. Маски на лице носить не обязательно, но желательно.
Основной этап тестирования закончится 16 июля. С 12 по 17 июля можно перерегистрироваться на резервные дни. Об этом сообщает Министерство образования.
Резервными днями назначены 19 и 21 июля - для тестирования по белорусскому и русскому языкам, 19 и 23 июля - для ЦТ по обществоведению, математике, биологии, химии, физике, истории Беларуси, всемирной истории, географии и иностранным языкам.
График проведения ЦТ в 2020 году:
Белорусский язык - 25 июня
Русский язык - 26 июня, 27 июня
Обществоведение - 29 июня
Математика - 1 июля, 2 июля
Биология - 4 июля
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 6 июля
Химия - 8 июля
Физика - 10 июля
История Беларуси - 12 июля
География - 14 июля
Всемирная история - 16 июля.