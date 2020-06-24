КП Беларусь
В Минске у водителя за рулем случился гипертонический криз - машина вылетела на встречную и врезалась в дерево
ДТП случилось на Партизанском проспекте в столице
У водителя случился приступ за рулем. Фото: ГАИ Минска
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По предварительной информации ГАИ УВД Миноблисполкома, 52-летнему водителю «Ауди» стало плохо за рулем. Он ехал по Партизанскому проспекту в Минске в сторону МКАД. В какой-то момент водитель потерял контроль над управлением машиной.
В итоге автомобиль выехал на полосу встречного движения, а потом наехал на бордюр и врезался в дерево на обочине.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
Водитель службы доставки потерял сознание за рулем. Фото: ГАИ Минска
Это второе такое ДТП за прошедшие сутки в Минске. Вблизи Логойского тракта автомобиль службы доставки выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Сообщается, что 58-летний водитель почувствовал себя плохо за рулем и потерял сознание. Его забрали в больницу.