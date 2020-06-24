2020-06-24T12:01:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Ученые рассказали, что последствия коронавируса могут остаться на всю жизнь

Примерно 50% переболевших будут страдать физическими, психологическими и когнитивными нарушениями, отмечают исследователи
Сергей Диндиков
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Учёные указывают, что примерно 50% переболевших будут страдать физическими, психологическими и когнитивными нарушениямиУчёные указывают, что примерно 50% переболевших будут страдать физическими, психологическими и когнитивными нарушениямиФото: Виктор ДРАЧЕВ
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24 июня экспертами Национальной службы здравоохранения Великобритании было сделано заявление о том, что треть выздоровевших от коронавируса всю оставшуюся жизнь могут испытывать хроническую усталость, возможны повреждения легких и расстройства психики, пишет The Daily Telegraph.

По их данным, примерно у 30% переболевших впоследствии разовьется фиброзирование легочной ткани - исход, при котором в легких появляется рубцовая ткань. Ее наличие приводит к затруднению дыхания и снижению насыщения кровяных телец кислородом.

Ученые указывают, что примерно 50% переболевших будут страдать физическими, психологическими и когнитивными нарушениями. Также где-то у 70% выздоровевших будут бредовые расстройства.

Источник также сообщает, что у приблизительно у 10% перенесших COVID-19 фиксируется острое поражение сердца. По данным исследователей, последствия коронавируса могут вызвать поражения мозга, за которыми последует болезнь Альцгеймера.

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