2020-06-24T12:10:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Фотофакт: Лукашенко на параде Победы в Москве общается с ветераном со слезами на глазах

Президент Беларуси с сыновьями участвует в мероприятиях по случаю 75-летия Победы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Лукашенко на параде в Москве пообщался с ветераном. Фото: скриншот прямой трансляции ОРТЛукашенко на параде в Москве пообщался с ветераном. Фото: скриншот прямой трансляции ОРТ
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко с тремя сыновьями - Виктором, Дмитрием и Николаем - 24 июня приехал на парад Победы в Москве.

Лукашенко сидит рядом с младшим сыном Николаем в первом ряду. По другую руку от белорусского президента - два ветерана, мужчина и женщина, а следующее кресло занимает Владимир Путин.

Лукашенко-старшие разместились во втором ряду.

Перед началом парада президент о чем-то поговорил с ветераном. Во время прямого эфира на телеканале ОРТ показали, как Александр Лукашенко промокнул платком глаза.

Лукашенко о чем-то говорил с ветераном. Фото: прямая трансляция «Россия 1»

Лукашенко о чем-то говорил с ветераном. Фото: прямая трансляция «Россия 1»

После военного парада президенты прогулялись по Красной площади до Александровского сада и возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко с сыновьями улетел на парад в Москву. Посмотрели, с кем он встретится и что увидит

Этот визит происходит на фоне обострения отношений с Кремлем (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: Лукашенко на параде Победы в Москве общается с ветераном со слезами на глазах
Ученые рассказали, что последствия коронавируса могут остаться на всю жизнь
В Минске у водителя за рулем случился гипертонический криз - машина вылетела на встречную и врезалась в дерево
В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование
Видеофакт. В Гомеле железобетонной плитой придавило человека
Беларусь ждет партию азербайджанской нефти
Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI
Наталья Кочанова о коронавирусе. «Вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить»
Евродепутат: ЕС не исключает введения против Беларуси санкций
В Мядельском районе больше суток велись поиски потерявшегося пенсионера. Позже его нашли спасатели
Мужчины или женщины? У кого преимущество перед коронавирусом
Телеведущий Дмитрий Кохно о задержаниях людей в Минске: «Жена плачет, а меня разрывает!»