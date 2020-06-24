Фотофакт: Лукашенко на параде Победы в Москве общается с ветераном со слезами на глазах

Лукашенко на параде в Москве пообщался с ветераном. Фото: скриншот прямой трансляции ОРТ

Президент Беларуси с сыновьями участвует в мероприятиях по случаю 75-летия Победы

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Александр Лукашенко с тремя сыновьями - Виктором, Дмитрием и Николаем - 24 июня приехал на парад Победы в Москве.

Лукашенко сидит рядом с младшим сыном Николаем в первом ряду. По другую руку от белорусского президента - два ветерана, мужчина и женщина, а следующее кресло занимает Владимир Путин.

Лукашенко-старшие разместились во втором ряду.

Перед началом парада президент о чем-то поговорил с ветераном. Во время прямого эфира на телеканале ОРТ показали, как Александр Лукашенко промокнул платком глаза.

Лукашенко о чем-то говорил с ветераном. Фото: прямая трансляция «Россия 1»

После военного парада президенты прогулялись по Красной площади до Александровского сада и возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

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