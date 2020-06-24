2020-06-24T13:07:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В микрорайонах Минска жители жалуются на качество воды: «Запах воды едкий и похож на йод»

В коммунальных службах пока комментариев не дают
ИННА КОРСАК
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Минчане столичных микрорайонов жалуются на качество водыМинчане столичных микрорайонов жалуются на качество водыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В среду, 24 июня, жители микрорайонов Сухарево и Малиновка пожаловались на качество воды. Об этом сообщил tut.by.

«В Сухарево просто невозможно чистить зубы. Запах воды схож с запахом мазута», - рассказала Анна.

Женщина, которая проживает на улице Шаранговича, добавила, что вода воняет йодом.

На улице Панченко ситуация с водой обстоит не лучше.

«Глаза после душа щиплет и все тело воняет», - рассказала Анастасия.

В одном из товариществ собственников дома, который находится на улице Академика Карского пояснили, что на водоканале произошла авария и что-то могло попасть в воду. Коммунальные службы пока никаких комментариев не дают.

На сайте «Минскводоканала» размещен список улиц, где качество воды может ухудшиться в период с 24 по 26 июня. К примеру, сообщается, что 24 июня и «последующие трое суток, в связи с проведением регламентных работ» качество воды может ухудшиться в следующих микрорайонах Минска: Малиновка, Юго-Запад, Сухарево.

В настоящий момент три цистерны с питьевой водой установлены по следующим адресам: ул. Янковского, 6, перекресток улиц Любимова и Рафиева, перекресток улиц Есенина и Рафиева, перекресток улиц Лобанка и Сухаревская.

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