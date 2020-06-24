2020-06-24T13:31:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Слуцком районе расследовано убийство: женщина сначала говорила, что защищалась ножом от агрессивного сожителя

Эту версию опровергли во время следствия
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Следственный эксперимент помог установить истину. Фото: СКСледственный эксперимент помог установить истину. Фото: СК
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование убийства в Слуцком районе и поделились подробностями дела.

Все произошло в декабре 2019 года в агрогородке Мелешки Слуцкого района. В частный дом вызвали сотрудников скорой помощи. Они констатировали смерть 56-летнего мужчины с колото-резаными ранами.

Его 39-летняя сожительница тогда сообщила милиции, что мужчина пришел домой с ранением. Однако у правоохранителей появились обоснованные подозрения для задержания женщины.

- На протяжении расследования женщина давала противоречивые показания, в том числе указывая на то, что мужчина угрожал ей ножом и она оборонялась, - комментирует Татьяна Белоног, официальный представитель СК по Минской области.

Однако версию с самообороной следователи тоже опровергли. Выяснилось, что на самом деле в тот вечер женщина выпивала со своим сожителем. Произошла ссора, и женщина напала на мужчину с ножом. Он пытался защищаться, но умер от ранений на месте.

- Потом женщина попыталась убрать улики преступления, скрыть следы, спрятав одежду потерпевшего в диван, нож в морозильник. После этого позвонила соседу, который и вызвал скорую помощь, - добавляют в СК.

На следственном эксперименте задержанная показала, как все происходило. Известно, что ранее она не судима и в момент совершения преступления была в состоянии осознавать значение своих действий. Сейчас ее обвиняют в убийстве. Дело передано прокурору для направления в суд.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Зеленую ветку минского метро обещают запустить уже в августе
Лукашенко на параде в Москве: «В столицу родины приехали!»
Проблему с водой, которая возникла утром 24 июня в некоторых микрорайонах Минска, решат к концу дня
В МВД рассказали, почему в Минске паковали в автозаки людей, стоящих в очереди возле магазина symbal.by
Курсы валют в Беларуси на 24 июня: доллар и евро подорожали
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июня 2020 года: за сутки 458 новых случаев, но выздоровевших почти 1500 человек
В металлических корпусах радиаторов Гродненские таможенники нашли почти 900 тысяч пачек сигарет
В микрорайонах Минска жители жалуются на качество воды: «Запах воды едкий и похож на йод»
В Слуцком районе расследовано убийство: женщина сначала говорила, что защищалась ножом от агрессивного сожителя
Фотофакт: Лукашенко на параде Победы в Москве общается с ветераном со слезами на глазах
Ученые рассказали, что последствия коронавируса могут остаться на всю жизнь
В Минске у водителя за рулем случился гипертонический криз - машина вылетела на встречную и врезалась в дерево
В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование
Видеофакт. В Гомеле железобетонной плитой придавило человека
Беларусь ждет партию азербайджанской нефти
Выплата выигрышей в Parimatch теперь возможна на QIWI
Наталья Кочанова о коронавирусе. «Вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить»
Евродепутат: ЕС не исключает введения против Беларуси санкций
В Мядельском районе больше суток велись поиски потерявшегося пенсионера. Позже его нашли спасатели
Мужчины или женщины? У кого преимущество перед коронавирусом
Телеведущий Дмитрий Кохно о задержаниях людей в Минске: «Жена плачет, а меня разрывает!»