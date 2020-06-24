В Слуцком районе расследовано убийство: женщина сначала говорила, что защищалась ножом от агрессивного сожителя

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Следователи завершили расследование убийства в Слуцком районе и поделились подробностями дела.

Все произошло в декабре 2019 года в агрогородке Мелешки Слуцкого района. В частный дом вызвали сотрудников скорой помощи. Они констатировали смерть 56-летнего мужчины с колото-резаными ранами.

Его 39-летняя сожительница тогда сообщила милиции, что мужчина пришел домой с ранением. Однако у правоохранителей появились обоснованные подозрения для задержания женщины.

- На протяжении расследования женщина давала противоречивые показания, в том числе указывая на то, что мужчина угрожал ей ножом и она оборонялась, - комментирует Татьяна Белоног, официальный представитель СК по Минской области.

Однако версию с самообороной следователи тоже опровергли. Выяснилось, что на самом деле в тот вечер женщина выпивала со своим сожителем. Произошла ссора, и женщина напала на мужчину с ножом. Он пытался защищаться, но умер от ранений на месте.

- Потом женщина попыталась убрать улики преступления, скрыть следы, спрятав одежду потерпевшего в диван, нож в морозильник. После этого позвонила соседу, который и вызвал скорую помощь, - добавляют в СК.

На следственном эксперименте задержанная показала, как все происходило. Известно, что ранее она не судима и в момент совершения преступления была в состоянии осознавать значение своих действий. Сейчас ее обвиняют в убийстве. Дело передано прокурору для направления в суд.