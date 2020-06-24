В металлических корпусах радиаторов Гродненские таможенники нашли почти 900 тысяч пачек сигарет
На сайте Гродненской региональной таможни сообщили, что Гродненские таможенники в металлических корпусах радиаторов нашли почти 900 тысяч пачек сигарет.
«В предоставленных документах было обозначено, что системы охлаждения радиаторов сельхозтехники направлялись на территорию Евросоюза», - рассказали в Гродненской региональной таможне.
При проведении досмотра, сотрудники достали из грузового помещения около тысячи металлических корпусов систем охлаждения радиаторов. Как удалось выяснить, в каждой из этих систем находилось более чем по 800 пачек сигарет. Для того чтобы извлечь сигареты, нужно было разобрать металлические корпуса.
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Гродненскими таможенниками выявлена попытка незаконного перемещения почти 900 тыс. пачек сигарет.
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