В металлических корпусах радиаторов Гродненские таможенники нашли почти 900 тысяч пачек сигарет

Гродненские таможенники в металлических корпусах радиаторов нашли почти 900 тысяч пачек сигарет. Фото: Гродненская региональная таможня

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На сайте Гродненской региональной таможни сообщили, что Гродненские таможенники в металлических корпусах радиаторов нашли почти 900 тысяч пачек сигарет.

«В предоставленных документах было обозначено, что системы охлаждения радиаторов сельхозтехники направлялись на территорию Евросоюза», - рассказали в Гродненской региональной таможне.

При проведении досмотра, сотрудники достали из грузового помещения около тысячи металлических корпусов систем охлаждения радиаторов. Как удалось выяснить, в каждой из этих систем находилось более чем по 800 пачек сигарет. Для того чтобы извлечь сигареты, нужно было разобрать металлические корпуса.

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