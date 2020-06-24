2020-06-24T13:46:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июня 2020 года: за сутки 458 новых случаев, но выздоровевших почти 1500 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июня 2020 года
ИННА КОРСАК
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Актуальная статистика от Минздрава по числу заболевших коронавирусомАктуальная статистика от Минздрава по числу заболевших коронавирусомФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Телеграм-канале Минздрава появилась актуальная статистика о количестве случаев COVID-19 в Беларуси. Всего в стране 24 июня зарегистрировано 59 945 случаев COVID-19 (+458 за сутки). После курса лечения, который проводился в больницах, выздоровели 40 136 (+1448) пациентов. За все время в стране умерли 362 человек (+5 за сутки). В Минздраве пояснили, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в Беларуси провели 901 904 теста на коронавирус.

Напомним, что глава Минздрава Владимир Караник отметил, что белорусская система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса в разы лучше, чем к первой.

Всего в мире на 24 июня зарегистрировано более девяти миллионов случаев заражения коронавирусом.

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