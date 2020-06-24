2020-06-24T14:22:45+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 24 июня: доллар и евро подорожали

А российский рубль подешевел
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валют на 24 июняАктуальные курсы валют на 24 июняФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 24 июня.

Доллар вырос на 0,0034 и теперь стоит 2,3726 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0052 и теперь стоит 2,6805 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0047 и теперь стоит 3,4407 белорусского рубля.

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