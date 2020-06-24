2020-06-24T15:33:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Проблему с водой, которая возникла утром 24 июня в некоторых микрорайонах Минска, решат к концу дня

Резкий запах воды, по словам начальника производства «Минскводопровода», связан с высокой температурой воздуха
ИННА КОРСАК
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Проблему с водой, которая возникла 24 июня, пообещали устранить к концу дня. Фото: pixabay.comПроблему с водой, которая возникла 24 июня, пообещали устранить к концу дня. Фото: pixabay.com
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В Телеграм-канале Мингорисполкома сообщили, что проблему с водой, которая возникла у жителей нескольких районов Минске 24 июня, постараются решить до конца дня.

В Мингорисполкоме отметили, что еще утром 24 июня сотрудники лаборатории «Минскводоканала» сделали забор воды. Проведенные исследования показали, что кроме запаха, качество воды соответствует санитарным нормам.

«Резкий запах воды может быть связан с высокой температурой воздуха, которая установилась в Минске в последние дни. Надеемся, что вопрос с водой будет решен в ближайшее время и жители смогут получить воду без запаха», — отметил начальник производства «Минскводопровод Антон Голоскок.

Если же начнут поступать звонки от жителей с других адресов с подобной проблемой, то и туда оперативно направят бочки с водой. Об этом заявили в Мингорисполкоме.

Напомним, что утром 24 июня жители нескольких районов города Минска активно жаловались на качество воды. У некоторых она воняла йодом.

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