В МВД рассказали, почему в Минске паковали в автозаки людей, стоящих в очереди возле магазина symbal.by

Очевидцы не видели драки, только очередь, к которой подъехали автозаки. Фото: читатель "КП"

Минчане выстроились в очередь к магазину, потому что он объявил о закрытии и распродаже

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Инцидент около магазина symbal.by произошел во вторник, 23 июня. Около магазина на проспекте Машерова выстроилась очередь из желающих что-то купить. Некоторые снимали видео и вели прямые трансляции в соцсетях, чтобы показать, что покупателей в очереди собралось несколько десятков. Однако неожиданно на распродажу подъехала милиция на автозаках. Людей начали задерживать.

В среду, 24 июня, милиция опубликовала аудиозаписи вызовов по номеру 102 и объяснила, что это было.

- Сообщаю, что сведения искажены, - написала в официальном телеграм-канале МВД пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. - Вечером 22 июня на линию "102" позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома №18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль. Через несколько минут в популярных мессенджерах появилось видео с места происшествия.

Милиция приехала на вызов и задержала нескольких «участников конфликта для разбирательства». Их отвезли в Советское РУВД Минска. Также уточняется, что милиция проводит проверку по факту драки и повреждения автомобиля.

- Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек, - добавили в МВД.