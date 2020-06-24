2020-06-24T15:33:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Зеленую ветку минского метро обещают запустить уже в августе

Предположительно, третья ветка метро будет запущена ко Дню строителя, который отмечают 9 августа
ИННА КОРСАК
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Третью ветку метро планируют запустить уже в августе. Фото: МинскметростройТретью ветку метро планируют запустить уже в августе. Фото: Минскметрострой
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Как сообщает БЕЛТА, зеленую ветку в минском метро введут в эксплуатацию уже в августе. Будут запущены сразу четыре новые станции.

«По нашим проектам в Минске было построено 40 километров метрополитена. Запланировано, что третья ветка будет запущена, предположительно, ко Дню строителя, который отмечают 9 августа», - рассказал главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук.

По словам Виктора Полищука, на данный момент «строится уже шестая станция метро в Москве».

Напомним, что 23 июня, во вторник, стало известно, что третью ветку метро не запустят ко Дню Независимости. По новым станциям, «Ковальская слобода», «Вокзальная», «Юбилейная», «Площадь Франтишка Богушевича», пробные поезда проедут 6 или 7 июля.

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О дате 3 июля уверенности нет: открытие третьей линии минского метро могут отложить ради безопасности.

Зеленолужскую ветку планировали открыть ко Дню Независимости, однако на наладку нового оборудования может понадобиться больше времени, чем планировалось. (подробности)

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Зеленую ветку минского метро обещают запустить уже в августе