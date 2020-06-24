Лукашенко на параде в Москве: «В столицу родины приехали!»

Лукашенко с сыновьями приехал в Москву на парад. Фото: belta.by

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Александр Лукашенко 24 июня принимал участие в параде Победы в Москве. Президент был эмоционален: расчувствовался, общаясь с ветераном, и горячо приветствовал зрителей на параде. Видео, где он шлет приветы гостям парада на трибунах, опубликовало РИА Новости.

– Спасибо что приехали, друзья! - выкрикнул кто-то в адрес иностранных президентов, когда они проходили мимо трибун. Раздались апплодисменты. Президенты помахали людям рукой, но Лукашенко решил отреагировать репликой.

– В столицу родины приехали! - сказал он, развернувшись к трибунам. Потом, через несколько метров, снова развернулся и бодро добавил. – Победим, выстоим! Не болейте!

На трибунах в ответ рассмеялись.

На парад в Москву кроме президента Беларуси приехали также президенты Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Молдовы и Казахстана.