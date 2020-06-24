«Не хотите в автозак - сидите дома». Минчане устроили флешмоб: звонят в милицию и спрашивают, как не стать задержанным

Минчане боятся быть задержанными ни за что. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это ответ на неожиданные задержания в Минске

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Минчане возмущены задержаниями возле магазина symbal.by вечером 23 июня. Тогда люди стояли в очереди возле магазина, куда пришло довольно много покупателей: в соцсетях магазин сообщил о закрытии и распродаже товара. Неожиданно к магазину подъехал автозак - и людей начали задерживать. В МВД инцидент объяснили: говорят, в милицию поступил звонок с сообщением о массовой драке.

Теперь минчане звонят в милицию и спрашивают, как им себя вести, где ходить, чтобы не попасть случайно в автозак.

Аудиозапись одного такого разговора опубликовал телеграм-канал «Выборы видишь?» Девушка позвонила в Первомайское РУВД Минска и спросила, что ей делать, если ей завтра нужно ехать на собеседование по работе, а она боится выйти из дома.

- Как мне доехать до собеседования и ничего не нарушить, чтобы меня никто не задержал в автозак? Просто мне на работу устроиться надо, а я боюсь из дома выйти, потому что, блин, всех задерживают, - говорит женский голос.

- Вы рассказывается про несуществующие вещи в нашей стране. Тем более в столице Республики Беларусь такого нет. Никого еще на улице в автозак просто так не садили, - отвечают ей.

- Да вы что? А на Независимости…

- Не хотите попасть в автозак - сидите дома. До свидания, - такую инструкцию дали девушке по телефону.

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