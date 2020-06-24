Телеведущий Денис Дудинский о задержаниях в Минске: «Вялiзны i страшэнны АМАП, нельга бiць дубінкамi людзей, якiя прыйшлi набыць вопратку»

24 июня телеведущий и певец Денис Дудинский пришел к магазину symbal.by и встал в очередь за футболкой. Фото: Инстаграм

24 июня телеведущий и певец Денис Дудинский пришел к магазину symbal.by и встал в очередь за футболкой. Об этом он сообщил в своем Инстаграме и высказал свою позицию о действиях правоохранителей

Изменить размер текста: A A

- Менавiта сёння мне, як нiколi, патрэбна цiшотка ад "Сымбаля"... А таму шта, эй, вялiзны i страшэнны АМАП, нельга бiць дубінкамi людзей, якiя прыйшлi набыць вопратку цi кубачак... Нельга бiць сталую жанчыну толкi таму, што яна праходзiла ля крамы... Нельга натоўпам прыгаць на студэнта, якi прыйшоу са сваiм сябрам набыць сувенiр... Яны проста стаяць у чарзе у краму, нават анiякiх лозунгау цi прызываў, нiхто нават нiкога не запытвае, хто за каго будзе галасаваць... Яны проста стаяць i, як гэта заўсёды зараз з моладзю, тупяць у свае тэлефоны цi травяць байкi пра сваiх выкладчыкаў i сябраў… - сделал селфи Денис Дудинский на фоне очереди в магазин symbal.by.

Телеведущий также сообщил, что рядом с магазином живут его родители, и обратился к ОМОНу:

- Эй, АМАП, ну, вы такiя вялiзныя i такiя страшэнныя, але ж такiя дурнагаловыя i смешныя... Дарэчы, там недалеч жывуць мае бацькi. А вы iх таксама будзеце лупiць, калi яны будуць праходзiць мiма, а? Ну, тады кабзда вам! Я кволы i ужо ва ўзросце, але ж, калi зневажаюць i крыўдзяць маiх родных цi сяброў, дзелаюся дурным на ўсю галаву. I яшчэ пытаннечка... А навошта чаргу здымаць на вiдэа? Мы самi сябе здымалi i вось выкладваем у сецiва, дзе вы можаце знайсцi ўсё i ўсех. Ну, i прывiтанне вам ад тэлевядоўцы Дудзiнскага, - написал телеведущий и поставил под постом подмигивающий и злобный смайлики.

В постскриптуме Денис добавил, что футболку он так и не купил - не нашел размера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телеведущий Дмитрий Кохно о задержаниях людей в Минске: «Жена плачет, а меня разрывает!»

Белорусские звезды продолжают высказывать свою позицию о политической обстановке в Беларуси (подробности).

Лидер "J:Морс" Владимир Пугач высказался о ситуации в Беларуси: «Я взрослый человек. И сейчас заявляю - мне страшно»

Известный белорусский музыкант впервые сделал пост в Фейсбуке за последние два года - Владимир Пугач обеспокоен происходящим в стране (подробности).