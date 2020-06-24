Месть за оскорбление: мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом своих знакомых в Гродно

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В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что 46-летний житель Щучинского района в Гродно напал на своих знакомых с ножом.

«Как удалось выяснить сотрудникам, мужчина вместе со своими двумя знакомыми выпивал возле подъезда. Они общались и в какой-то момент мужчины оскорбили жителя Щучинского района. Мужчина не долго думал, сходил в квартиру, взял нож, вышел на улицу и нанес удары своим приятелям: 54-летнего мужчину он ранил в область грудной клетки, а 53-летнего - в область шеи», - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина из Щучинского района сразу был задержан. Как удалось выяснить сотрудникам, он ранее уже неоднократно был судим за умышленное причинение телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело.

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Эту версию опровергли во время следствия. (подробности)