2020-06-24T17:05:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Дрогичинский район затопило: за ночь вылилась 20-дневная норма осадков

Затопило 40 подворий, воду откачивает МЧС
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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После ливня в Дрогичинском районе случился потоп. Фото: МЧСПосле ливня в Дрогичинском районе случился потоп. Фото: МЧС
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Ливень, который начался около 6 часов вечера и закончился только примерно в 7 часов утра 24 июня, устроил потоп в Дрогичинском районе. По информации Брестоблгидромета, вылилось 49 мм осадков - это две декадные нормы.

Устранять последствия потопа помогают спасатели. По данным МЧС, затоплены подворья, дома и хозпостройки в Дрогичине, деревнях Именин и Сукачи.

Оперативные группы Дрогичинского райотдела по ЧС и местного ЖКХ работают над увеличением пропускной способности придорожных канав и трубопереездов, а на критических точках откачивают воду. В устранении последствий затопления участвуют 23 человека.

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