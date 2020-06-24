Минздрав опровергает информацию о том, что в больницы Минска поступают пострадавшие с отравлением аммиаком

Такие слухи стали распространяться в связи с ЧП в столичном водопроводе

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- Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствует действительности, - сообщила 24 июня пресс-служба Минздрава.

Утром 24 июня жители некоторых районов столицы начали жаловаться на резкий неприятный запах от воды, которая течет из-под крана. В Мингорисполкоме заявили, что запах связан с высокой температурой воздуха в Минске, но качество воды соответствует санитарным нормам. Тем не менее в районы, где есть проблемы с водой, отправили цистерны.

Однако в соцсетях стали распространяться слухи о том, что в воду попал аммиак. Официально эта информация не подтвердилась.