2020-06-24T17:44:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Один за всех! В Гомеле пьяные мужчины отбивали у милиции собутыльника

Один из пьяных дебоширов, подпрыгнув, ударил правоохранителя ногой в голову [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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В отношении гомельчанина, ударившего милиционера, возбудили уголовное дело.В отношении гомельчанина, ударившего милиционера, возбудили уголовное дело.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Об инциденте, который произошел в областном центре 7 июня, сообщила пресс-служба МВД.

Началось все с банальной потасовки подвыпивших посетителей в одном из кафе в Гомеле. Пока несколько человек устраивали разборки на летней террасе заведения, к ним подошли милиционеры, чтобы пресечь конфликт. Они скрутили зачинщика, 32-летнего гомельчанина, и решили доставить его в ближайший опорник. Никто не думал, что вскоре спасать товарища, как мушкетеры, прибегут его друзья подшофе.

- Когда правоохранители вели задержанного, к ним во дворах внезапно подбежали друзья мужчины. Они стали требовать, чтобы товарища отпустили на свободу, вырывали его из рук милиционеров. А один из «спасателей», 29-летний мужчины, прыгнул и ударил ногой одного из патрульных в голову, - прокомментировали в МВД.

Патрульные вызвали помощь - сотрудников департамента охраны. Задержали до выяснения всю компанию. В отношении гомельчан составлены административные протоколы: на зачинщика драки в кафе - протокол за мелкое хулиганство, а на его вызволителей - за появление пьяными в общественном месте.

- Удар патрульного по голове следователи квалифицировали как насилие в отношении сотрудника ОВД, возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе.

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